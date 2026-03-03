Рак груди стал главной онкологической угрозой для жительниц Ростовской области

Рак груди оказался на первом месте среди онкологических заболеваний, которые чаще всего выявляли у жительниц Ростовской области. Информацию медиков ранее публиковали на сайте «КП — Ростов-на-Дону».
Второе и третье места по частоте случаев среди женщин занимают онкологические заболевания кожи и тела матки. У мужчин чаще всего онкологию выявляли при проверках предстательной железы, легких и кожи.
Это данные за 2024 год, обновленную информацию за 2025 год минздрав Ростовской области и Национальный медицинский исследовательский центр онкологии пока не публиковали.
Жителям Дона напоминают: на ранних стадиях большинство видов рака в 90% случаев излечимы. Выявить новообразования помогают профилактические осмотры и обследования, диспансеризация.
