Рак груди стал главной онкологической угрозой для жительниц Ростовской области

Жительниц Дона призывают проходить профилактические осмотры и диспансеризацию.

Источник: Комсомольская правда

Рак груди оказался на первом месте среди онкологических заболеваний, которые чаще всего выявляли у жительниц Ростовской области. Информацию медиков ранее публиковали на сайте «КП — Ростов-на-Дону».

Второе и третье места по частоте случаев среди женщин занимают онкологические заболевания кожи и тела матки. У мужчин чаще всего онкологию выявляли при проверках предстательной железы, легких и кожи.

Это данные за 2024 год, обновленную информацию за 2025 год минздрав Ростовской области и Национальный медицинский исследовательский центр онкологии пока не публиковали.

Жителям Дона напоминают: на ранних стадиях большинство видов рака в 90% случаев излечимы. Выявить новообразования помогают профилактические осмотры и обследования, диспансеризация.

