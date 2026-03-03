Москва
Туристический комплекс начали строить на Печерских песках в Нижнем Новгороде

Работы стартовали в районе Гребного канала.

В районе Гребного канала в Нижнем Новгороде начали строить туристический комплекс. Об этом сообщает Gipernn.ru со ссылкой на региональную инспекцию Госстройнадзора.

Проект будет реализован в четыре очереди на участках полуострова Печерские пески. В рамках первого этапа предусмотрено возведение 13 гостевых домиков, в каждом из которых расположатся от трех до девяти номеров. По соседству с ними появятся объекты инфраструктуры, в том числе ресторан и конференц-зал.

Помимо этого подрядчик благоустроит территорию: обустроит пешеходные, лыжные и велосипедные дорожки.

Первую проверку объектов Госстройнадзор организует уже осенью.

Ранее мы писали, что готовность двух очередей дублера Гагарина в Нижнем Новгороде составляет 46%. Работы планируют завершить к середине 2027 года.