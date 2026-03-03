Москва
Взрыв в кафе в Щучинске: выросло число жертв

Скончался пострадавший от взрыва и пожара в «Центре плова» в Щучинске, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Информация появилась сегодня, 3 марта 2026 года. В Управлении здравоохранения Акмолинской области ее подтвердили. Пострадавший лежал в реанимации Бурабайской районной больницы.

26 февраля в городе Щучинске в одноэтажном кафе произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием. В результате пострадали 28 человек, 7 человек погибли. Четверо пострадавших госпитализировали в реанимацию в Бурабайскую районную больницу, шестерых доставили в Многопрофильную облбольницу Кокшетау. Все были в тяжелом состоянии.