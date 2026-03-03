Москва
Кожа уфимца покрылась жуткой коркой: ему помогла генная инженерия

В Уфе пациенту с тяжелой кожной болезнью помогли с помощь генной инженерии.

Источник: Комсомольская правда

Глава Министерства здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин рассказал о пациенте РКБ имени Куватова с тяжелой формой псориатического артрит. Мужчина 40 лет обратился к врачам с жалобами на зуд, шелушение кожи, образование корок, а также сильную боль и скованность в спине и суставах, которые беспокоили его последние три месяца. Специалисты диагностировали псориатический артрит, спондилит и псориаз кожи.

Врачи пояснили, что точные причины заболевания неизвестны, но предполагается сочетание генетической предрасположенности с провоцирующими факторами: инфекциями, стрессом, иммунными и эндокринными нарушениями. Полностью вылечить болезнь нельзя, но своевременная терапия позволяет контролировать симптомы и сохранять качество жизни.

Поскольку стандартное лечение не дало достаточного эффекта, консилиум ревматологов принял решение назначить пациенту современный генно-инженерный препарат. Уже на следующий день мужчина почувствовал значительное улучшение: снизилась боль и скованность. К четвертой неделе терапии кожные проявления полностью исчезли.

— На сегодняшний день пациент чувствует себя хорошо, — рассказал Айрат Рахматуллин.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.