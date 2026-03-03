Кожа уфимца покрылась жуткой коркой: ему помогла генная инженерия

Глава Министерства здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин рассказал о пациенте РКБ имени Куватова с тяжелой формой псориатического артрит. Мужчина 40 лет обратился к врачам с жалобами на зуд, шелушение кожи, образование корок, а также сильную боль и скованность в спине и суставах, которые беспокоили его последние три месяца. Специалисты диагностировали псориатический артрит, спондилит и псориаз кожи.