Лучшей винодельней Европы управляют женщины. Вот как она работает

Сын основателя винодельни, Фаустино Мартинес Перес де Альбенис, пошел еще дальше и стал разливать по бутылкам вина, которые до этого хозяйство продавало в бочках. Он же назвал вина в честь своего отца, а на этикетку поместил одну из картин Рембрандта, на которой был изображен торговец.