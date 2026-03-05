Лучшей винодельней Европы управляют женщины. Вот как она работает

Wine Enthusiast назвало лучшей винодельней Европы в 2025 году Bodegas Faustino в испанской Риохе. Ею управляют сестры Лурдес и Кармен Мартинес Сабала.
Современная глава хозяйства началась в 2013 году с триумфа их вина: Faustino I Gran Reserva урожая 2001 года было признано лучшим вином года по версии Decanter в 2013 году.
«Мы — крупная винодельня, продающая каждую третью бутылку Rioja Gran Reserva. У нас в погребах 60 тыс. бочек и более 10 млн бутылок. Мы выдерживаем наши Gran Reserva почти в два раза дольше, чем того требует классификация DOCa Rioja, потому что верим в свой труд и опыт», — цитировало Лурдес Мартинес Сабала издание Wine Enthusiast.
История Faustino началась еще в 1860-х годах, когда прадед Лурдес и Кармен, Элевтерио Мартинес Арсок, решил купить виноградники в Риохе и начать делать там вино. Таким образом, путь хозяйства насчитывает уже более 160 лет.
Сын основателя винодельни, Фаустино Мартинес Перес де Альбенис, пошел еще дальше и стал разливать по бутылкам вина, которые до этого хозяйство продавало в бочках. Он же назвал вина в честь своего отца, а на этикетку поместил одну из картин Рембрандта, на которой был изображен торговец.
Сестры Кармен и Лурдес по образованию далеки от виноделия. Одна из них инженер, а другая юрист, однако они, как и их предшественники, погрузились в энологию и продолжили развивать семейное дело.
Как пишет Forbes, винодельня Faustino проявляет смелость в вопросах производства. Например, хозяйство в числе тех, кто выпускает белые вина в Риохе в категории Gran Reserva. И если в производстве красных вин семья уже доказала свое лидерство, то в белых им пришлось работать практически с нуля.
Два года назад Faustino открыли центр гостеприимства и дегустационный зал в Риохе. Здание, где их разместили, стало отдельным архитектурным шедевром. Оно украшено сводчатым деревянным потолком длиной 50 м, под которым размещено открытое пространство без колонн, что создает эффект простора внутри помещения.