В Ивделе подорожает проезд в общественном транспорте

В Ивделе с 10 марта подорожает проезд в общественном транспорте. Теперь поездка на автобусе обойдется местным жителям в 30 рублей. Об этом сообщают читатели «КП-Екатеринбург». Ранее проезд в общественном транспорте стоил 25 рублей. Также подорожает проезд на пригородных маршрутах, например, поездка до поселка Полуночное обойдется в 76 рублей.