В Ивделе подорожает проезд в общественном транспорте

В Ивделе с 10 марта подорожает проезд в общественном транспорте. Теперь поездка на автобусе обойдется местным жителям в 30 рублей. Об этом сообщают читатели «КП-Екатеринбург». Ранее проезд в общественном транспорте стоил 25 рублей. Также подорожает проезд на пригородных маршрутах, например, поездка до поселка Полуночное обойдется в 76 рублей.
Напомним, что ранее власти Свердловской области установили предельный тариф на городские пассажирские перевозки. Решение принято после многочисленных обращений перевозчиков. Они, в свою очередь, просили повысить тариф до 39 рублей.
Теперь на проезд установлен «потолок» в 30 рублей — это значит, что перевозчик не сможет повысить стоимость проезда больше этой суммы. По междугородним маршрутам регулярных перевозок также установлен лимит — 3,15 рубля за километр.
Отметим, что в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Красноуфимске, Верхней Пышме и Среднеуральске действуют индивидуальные предельные тарифы.