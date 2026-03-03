Стали известны сроки и подробности капремонта трамвайных путей на Ново-Садовой в Самаре

Напомним, осенью 2024 года полностью завершили ремонт участка на Ново-Садовой — от Барбошиной поляны до поворота на Ново-Вокзальную. Там не только заменили рельсы и шпалы, но и обустроили дренажную систему, обновили электрооборудование. Однако инфраструктура электротранспорта в городе значительно изношена и фронт дальнейших работ остается внушительным.