Стали известны сроки и подробности капремонта трамвайных путей на Ново-Садовой в Самаре

Предварительный срок начала работ — апрель 2026 года, если установится приемлемая погода.

Старт намечен на второй месяц весны, но погода может внести коррективы.

В горадминистрации 450media.ru рассказали, что в 2026 году планируется капитальный ремонт трамвайных путей по ул. Ново-Садовой.

Работы будут вестись на двух участках:

— от ул. Ново-Вокзальной до остановки «Завод им. Тарасова»;

— от остановки «Завод им. Тарасова» до ул. Гастелло.

— При наличии возможности завершение ремонта планируется до конца августа. На период работ движение трамваев будет перекрыто, планируется запуск компенсационных автобусных перевозок, — пояснили местные власти.

Напомним, осенью 2024 года полностью завершили ремонт участка на Ново-Садовой — от Барбошиной поляны до поворота на Ново-Вокзальную. Там не только заменили рельсы и шпалы, но и обустроили дренажную систему, обновили электрооборудование. Однако инфраструктура электротранспорта в городе значительно изношена и фронт дальнейших работ остается внушительным.

А еще в перспективе могут создать трамвайный поворот со Ставропольской на Ново-Вокзальную. Проект согласован, но требует больших финансовых затрат.