Лотерейного миллионера разыскивают в Нижнем Новгороде

В компании пояснили, что такие ситуации случаются нередко: люди откладывают проверку билетов, забывают о покупке или не сразу замечают результаты розыгрыша, особенно если приобрели билет перед выходными или праздниками. Организаторы призвали нижегородцев проверить свои билеты и напомнить об этом близким.