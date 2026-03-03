Лотерейного миллионера разыскивают в Нижнем Новгороде

Об этом сообщили в пресс-службе «Национальной Лотереи», организованной Минфином России. Речь идет о тираже № 180. Известно, что выигрышный билет был куплен в торговом центре «Луч» на улице Коминтерна, 115. Победитель пока не связался с оператором, чтобы оформить выплату.
В компании пояснили, что такие ситуации случаются нередко: люди откладывают проверку билетов, забывают о покупке или не сразу замечают результаты розыгрыша, особенно если приобрели билет перед выходными или праздниками. Организаторы призвали нижегородцев проверить свои билеты и напомнить об этом близким.
Ранее сообщалось, что нижегородец выиграл более миллиона рублей в новогодней лотерее.