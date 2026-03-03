В Балаганском районе бывшим работникам учреждения выплатили выходное пособие

В Балаганском районе бывшим работникам муниципального учреждения выплатили выходное пособие. Как сообщили КП-Иркутск в региональной прокуратуре, два человека обратились в ведомство с заявлением о нарушении их трудовых прав.
— В декабре 2025 года сотрудникам при увольнении из муниципального учреждения в связи с ликвидацией не было выплачено выходное пособие, — уточнили в пресс-службе ведомства.
Надзорный орган внёс представление руководителю организации. Требования были выполнены: бывшим работникам перечислили денежные средства. Общая сумма выплат превысила 108 тысяч рублей.
