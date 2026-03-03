Москва
Страны ШОС призвали обеспечить суверенитет Ирана — генсек

Позиции стран-участниц организации солидарны — применение силы неприемлемо, ООН нужно принять меры по противодействию подрыву безопасности.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 3 мар — Sputnik. Генсек Шанхайской организации сотрудничества Нурлан Ермекбаев на встрече с послом Ирана в КНР Абдолрезой Рахмани-Фазли рассказал о совместном заявлении стран ШОС по ситуации на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает пресс-служба секретариата организации.

«Генеральный секретарь проинформировал о принятых Организацией мерах политико-дипломатического реагирования в связи с ситуацией вокруг Ирана», — говорится в сообщении.

Он подчеркнул, что у государств-членов ШОС солидарная позиция о необходимости обеспечения суверенитета, безопасности и территориальный целостности страны, принятия ООН и её Советом Безопасности безотлагательных мер для противодействия подрыву международного мира и безопасности.

«Нурлан Ермекбаев выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами в результате военных ударов по территории Ирана, пожелав стойкости, мира и процветания народу страны», — отмечается в сообщении.

Со своей стороны, глава иранской дипмиссии поблагодарил генсека за слова поддержки, выразив надежду на продолжение усилий ШОС по защите законных интересов государств-членов в соответствии с нормами международного права и Устава ООН.

