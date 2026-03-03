Страны ШОС призвали обеспечить суверенитет Ирана — генсек

Об этом сообщает пресс-служба секретариата организации.
«Генеральный секретарь проинформировал о принятых Организацией мерах политико-дипломатического реагирования в связи с ситуацией вокруг Ирана», — говорится в сообщении.
«Нурлан Ермекбаев выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами в результате военных ударов по территории Ирана, пожелав стойкости, мира и процветания народу страны», — отмечается в сообщении.
Со своей стороны, глава иранской дипмиссии поблагодарил генсека за слова поддержки, выразив надежду на продолжение усилий ШОС по защите законных интересов государств-членов в соответствии с нормами международного права и Устава ООН.