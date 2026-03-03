Москва
Рособрнадзор проведет апробацию устного экзамена по истории перед введением

РИА Новости: Рособрнадзор проведет апробацию устного экзамена по истории.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Перед введением обязательного устного экзамена по истории в 9-х классах планируется провести апробацию аттестации, заявили РИА Новости в Рособрнадзоре.

«Планируется проведение апробации экзаменационных моделей в субъектах Российской Федерации и широкого профессионального обсуждения, поскольку экзамен будет проводиться во всех регионах и школах, участие в нем примут более полутора миллионов учеников», — говорится в сообщении.

Во вторник глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что перед ОГЭ в 9 классе с 2027/2028 учебного года будет введен устный экзамен по истории.