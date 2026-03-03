4 марта в Воронежской области планово зазвучат сирены

Кстати, в это же время 4 марта в Воронеже пройдут пожарно-тактические учения в жилом комплексе «Новый Современник». С 10:30 до 12:30 по адресу ул. Донбасская, д. 25, к. 2 спасатели МЧС будут отработывать алгоритмы тушения огня и эвакуации людей в условиях высотной застройки.