4 марта в Воронежской области планово зазвучат сирены

МЧС просит жителей сохранять спокойствие — это технический тест системы.

Источник: Комсомольская правда

В среду, 4 марта, на всей территории Воронежской области будет проведена комплексная проверка готовности систем оповещения. Жители региона услышат звучание электросирен и громкоговорителей, а привычный теле- и радиоэфир будет временно прерван специальным информационным сообщением. Об этом 3 марта сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Проверка начнется ровно в 10:40 с запуска сирен. Спустя три минуты, в 10:43, произойдет замещение сигналов общероссийских обязательных общедоступных каналов.

— Подобные проверки проводятся дважды в год. Они необходимы, чтобы технические специалисты могли убедиться в исправности каждого элемента системы и гарантировать оперативную передачу информации в случае чрезвычайных ситуаций, — подчеркнули в ведомстве.

Кстати, в это же время 4 марта в Воронеже пройдут пожарно-тактические учения в жилом комплексе «Новый Современник». С 10:30 до 12:30 по адресу ул. Донбасская, д. 25, к. 2 спасатели МЧС будут отработывать алгоритмы тушения огня и эвакуации людей в условиях высотной застройки.

