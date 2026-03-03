Система профилактики правонарушений изменилась в Казахстане

проведение профилактических мероприятий в отношении потерпевших от правонарушений с учетом индивидуальных, гендерных и социально-психологических особенностей личности;обучение населения, в том числе потерпевших от правонарушений, способам разрешения межличностных конфликтов;принятие мер по выявлению и защите потерпевших от правонарушений;создание организаций по оказанию помощи потерпевшим от правонарушений;разработка и осуществление специальных комплексных мер, направленных на обеспечение физической и психологической безопасности потерпевшего от правонарушения, информирование его о предусмотренных законами Республики Казахстан способах и средствах самообороны;систематический контроль мест (территорий), где относительно часто наблюдается антиобщественное поведение или совершаются правонарушения;правовое воспитание и обучение населения путем распространения сведений о мерах защиты в случае нападения;организация телефонов доверия, «горячей линии», службы спасения при органе или учреждении, непосредственно осуществляющем профилактику правонарушений, с целью получения информации об антиобщественном поведении, о готовящихся, совершаемых или совершенных правонарушениях;организация веб-сайтов, блогов, чатов, распространение роликов в сети интернет в целях организации всеобщего обсуждения проектов профилактических программ и мероприятий, выявления и устранения проблем и недостатков при их проведении;проведение виктимологических исследований, направленных на выявление масштабов и факторов виктимизации, качества предоставления услуг государственными органами и другими субъектами профилактики правонарушений для потерпевших от правонарушений и совершенствование по итогам виктимологических исследований деятельности государственных органов и других субъектов профилактики правонарушений;распространение литературы о современных методах виктимологической профилактики правонарушений.