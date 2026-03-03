Когда крайний срок оплаты услуг ЖКХ с марта 2026 года?

Законодатели скорректировали срок под реальный график получения зарплат большинством работающих россиян. Аванс или зарплата за прошлый месяц часто поступают на счета как раз в середине месяца. Люди физически не успевают оплатить квитанцию без просрочки к 10-му числу, даже при желании. Сдвиг даты на 15-е число убирает эту техническую задолженность и позволяет оплачивать счета уже после получения дохода, не боясь штрафов.