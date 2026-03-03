Когда крайний срок оплаты услуг ЖКХ с марта 2026 года?

С 1 марта 2026 года в России вступили в силу поправки к Жилищному кодексу, которые меняют финансовый календарь для всех собственников и нанимателей жилья. Речь идет о едином для всей страны переносе крайнего срока оплаты ЖКУ.
Когда ждать и оплачивать квитанцию ЖКХ?
Главное изменение касается даты, после которой начинают капать пени. Вместо 10-го числа теперь крайним сроком оплаты счетов за предыдущий месяц становится 15-е число.
Это автоматически сдвигает и график выставления счетов: управляющие компании и ресурсоснабжающие организации обязаны доставлять платежки (в бумажном или электронном виде) не позднее 5-го числа.
Зачем перенесли срок оплаты ЖКУ?
Законодатели скорректировали срок под реальный график получения зарплат большинством работающих россиян. Аванс или зарплата за прошлый месяц часто поступают на счета как раз в середине месяца. Люди физически не успевают оплатить квитанцию без просрочки к 10-му числу, даже при желании. Сдвиг даты на 15-е число убирает эту техническую задолженность и позволяет оплачивать счета уже после получения дохода, не боясь штрафов.
Когда нужно оплачивать счета ЖКУ по новым срокам?
Поскольку закон вступил в силу с 1 марта 2026 года, важно не запутаться в платежах за первые месяцы:
- За февраль платим также по старым правилам: до 10 марта. Несмотря на то, что март уже наступил, платеж за февраль попадает под прежний порядок.
- За март — первый платеж по новым правилам. Оплатить мартовское потребление нужно до 15 апреля 2026 года.
Что будет за опоздание оплаты ЖКУ?
Механизм наказания за невнесение платы не меняется, меняется лишь точка отсчета:
- С 31-го дня просрочки начинают капать пени (1/300 ставки ЦБ).
- При долге за два месяца могут ограничить подачу ресурсов (свет, газ, воду).
- При накоплении долга свыше 30 тысяч рублей может быть ограничен выезд за границу.
- При взыскании через суд с 2026 года вырос исполнительский сбор: теперь это 12% от суммы долга (минимум 2000 рублей).