Жителя Башкирии осудят за убийство: он выбросил из окна шестого этажа свою мать

По данным пресс-службы правоохранительного ведомства, все случилось минувшей осенью. Вечером 30 ноября мужчина распивал спиртное вместе с 60-летней матерью в комнате общежития на улице Худайбердина. В какой-то момент он попросил женщину оформить опеку над его двумя детьми, которых незадолго до этого у матери и отправили в социальное учреждение.