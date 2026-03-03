Москва
Жителя Башкирии осудят за убийство: он выбросил из окна шестого этажа свою мать

Житель Башкирии убил мать, выбросив ее из окна шестого этажа.

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела против 39-летнего жителя Стерлитамака. Он обвиняется в убийстве собственной матери.

По данным пресс-службы правоохранительного ведомства, все случилось минувшей осенью. Вечером 30 ноября мужчина распивал спиртное вместе с 60-летней матерью в комнате общежития на улице Худайбердина. В какой-то момент он попросил женщину оформить опеку над его двумя детьми, которых незадолго до этого у матери и отправили в социальное учреждение.

Между родственниками вспыхнул конфликт, который сопровождался взаимными оскорблениями. Ситуация накалилась до предела, и обвиняемый поднял мать и выбросил ее из открытого окна шестого этажа. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Мужчина признал вину. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

