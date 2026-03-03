Виноват стресс? Названы неочевидные причины дефицита витаминов весной

«Весенний авитаминоз — именно так все привыкли называть состояние, когда после зимы мы вдруг замечаем слабость, сухость и шелушение кожи, ломкие и тусклые волосы, хрупкие ногти и постоянную сонливость. На самом деле это гиповитаминоз, который может возникнуть в любой сезон, — говорит ассистент кафедры “Химия и биотехнология” ПНИПУ Любовь Сутормина. — Просто после холодов организм особенно уязвим: перепады температур, недостаток солнца, низкая двигательная активность, перенесенные инфекции — всё это ослабляет нас. К тому же зимой мы едим меньше свежих овощей и фруктов, отдавая предпочтение более калорийной пище».