В Ростове в праздничные дни изменится график работы МРЭО

Жителей Дона предупредили об изменениях в работе МРЭО 8 и 9 марта.

Источник: Комсомольская правда

В праздничные дни в Ростове-на-Дону изменится график работы регистрационно-экзаменационных подразделений (МРЭО). Об этом предупредили в управлении Госавтоинспекции.

— Изменения в работе пунктов связаны с предстоящим празднованием Международного женского дня. Автовладельцам следует учитывать изменения в расписании при планировании визитов для получения госуслуг, — говорится в телеграм-канале ведомства.

8 марта — выходной день во всех РЭП, в том числе в регистрационно-экзаменационных подразделениях Ростова-на-Дону (улица 50 лет Ростсельмаша, 15).

9 марта прием будут вести только в РЭП Ростова-на-Дону, (улица 50 лет Ростсельмаша, 15). Часы работы — с 8 до 18 часов.

С 10 марта все подразделения вернутся к обычному режиму работы.

