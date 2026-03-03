Политолог: почему Трамп установил срок для операции в Иране

Ранее Дональд Трамп сообщил, что военные действия США в отношении Исламской Республики продлятся в течение четырех-пяти недель. Глава Белого дома уточнил, что продолжительность военной операции может быть увеличена. Президент США заверил, что Пентагон готов участвовать в противостоянии столько, сколько потребуется.
Собеседник «Ленты.ру» напомнил, что Дональд Трамп часто устанавливает сроки, но впоследствии вынужденно их сдвигает, как, например, в случае с Украиной. По словам Кошкина, с Ираном политик также первоначально говорил о трех-четырех днях операции, но затем перенес сроки окончания военных действий.
Эксперт отметил, что запасов вооружений у США и Израиля будет достаточно, чтобы продолжать атаки на Иран в течение длительного времени. «Исходя из этих соображений, наверное, и называются сроки. Но я думаю, они называются еще и по политическим. Речь идет о внутриполитической ситуации в США и внешнеполитическом суждении о действиях американцев», — отметил Кошкин.
Он добавил, что Штаты не скрывают свою позицию неоконсерваторов — не считаются с ООН, не обращают внимания на мнение мирового сообщества, отстаивая собственные интересы. Кошкин уточнил, что официально США помогают Израилю, но на самом деле намерены руководить хаосом в районе Ближнего Востока и формировать ситуации, когда Израиль постоянно пребывает в режиме войны, а США ему помогают.