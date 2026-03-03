Политолог: почему Трамп установил срок для операции в Иране

Эксперт отметил, что запасов вооружений у США и Израиля будет достаточно, чтобы продолжать атаки на Иран в течение длительного времени. «Исходя из этих соображений, наверное, и называются сроки. Но я думаю, они называются еще и по политическим. Речь идет о внутриполитической ситуации в США и внешнеполитическом суждении о действиях американцев», — отметил Кошкин.