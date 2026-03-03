Во сколько откроются участки для голосования на референдуме в Алматы

Как сообщили в РСК, на 582 участках по месту постоянной регистрации голосование пройдет с 7:00 до 20:00.
На специализированных участках, расположенных в местах временного пребывания, время начала может быть изменено по решению территориальных комиссий. Так, на 10 участках голосование начнется уже с 6:00 утра в связи с производственной необходимостью.
При этом, если все граждане, включенные в список, проголосовали досрочно, голосование на таком участке может завершиться раньше установленного времени.
Чтобы проголосовать, гражданин в день референдума — 15 марта — должен обратиться на свой участок, при себе нужно иметь удостоверение личности или паспорт гражданина РК.