Калининградцам напомнили о безопасности в тумане

Госавтоинспекция призвала водителей и пешеходов соблюдать повышенные меры безопасности в условиях тумана. В ведомстве отмечают, что в такую погоду снижается видимость, а расстояние до объектов может казаться большим, чем на самом деле.

Источник: Reuters

Автомобилистам рекомендуют снижать скорость, соблюдать безопасную дистанцию и уделять максимум внимания дорожной обстановке. В условиях ограниченной видимости особенно важно избегать резких маневров и своевременно реагировать на изменение ситуации на дороге.

Пешеходам советуют перед переходом проезжей части убедиться, что водители их заметили, снижают скорость и готовы пропустить. В ненастную погоду рекомендуется использовать на одежде световозвращающие элементы, чтобы быть более заметными.

В случае возникновения нештатной ситуации на дороге необходимо обращаться по телефонам 102 или 112. Экипажи ДПС ориентированы на оперативное оказание помощи участникам дорожного движения.