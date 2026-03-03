Сколько казахстанцев остаются в Иране и Израиле — ответ МИД

По информации МИД, если граждане находятся в районе Горгана, их вывозят через Туркменистан. Накануне 17 казахстанцев были возвращены на родину через территорию Туркменистана. Граждане, находящиеся в других регионах Ирана, эвакуируются через Армению или Азербайджан. В первые дни обострения часть казахстанцев была вывезена через Азербайджан. Ведомство подчеркнуло, что власти Азербайджана, Армении и Туркменистана оказывают Казахстану содействие. Со всеми 70 гражданами в Иране поддерживается постоянная связь, они находятся в безопасных местах.