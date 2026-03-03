Какие профессии могут заменить службу в армии в 2026 году?

Основное изменение — детализация профессий. Если раньше в списке были укрупненные группы, то теперь они разделены по конкретным профилям. Например, количество врачебных специализаций вырастет более чем в три раза: добавятся травматологи-ортопеды, неврологи, офтальмологи и другие. Всего перечень расширят до 363 позиций за счет новых профессий из обновленного классификатора. По словам председателя Комитета Совета Федерации по обороне Владимира Булавина, это позволит призывникам выбирать варианты, соответствующие их квалификации и реальным потребностям регионов.