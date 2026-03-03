Какие профессии могут заменить службу в армии в 2026 году?

Популярность альтернативной гражданской службы в России набирает обороты: за восемь месяцев 2025 года ее выбрали 2439 человек — на треть больше, чем за тот же период 2024-го. В ответ на растущий спрос Минтруд подготовил проект приказа, расширяющий перечень доступных профессий до 363 и список организаций до 1927.
Что такое альтернативная гражданская служба?
Альтернативная гражданская служба (АГС) — это возможность заменить военную службу работой в социальных учреждениях, больницах или на транспорте. Рассчитывать на нее могут призывники с пацифистскими убеждениями, соответствующими религиозными взглядами, а также представители коренных малочисленных народов. Срок службы зависит от места: 21 месяц — в гражданских организациях, 18 — на гражданских должностях в структурах Минобороны.
Какие профессии появятся в перечне АГС?
Основное изменение — детализация профессий. Если раньше в списке были укрупненные группы, то теперь они разделены по конкретным профилям. Например, количество врачебных специализаций вырастет более чем в три раза: добавятся травматологи-ортопеды, неврологи, офтальмологи и другие. Всего перечень расширят до 363 позиций за счет новых профессий из обновленного классификатора. По словам председателя Комитета Совета Федерации по обороне Владимира Булавина, это позволит призывникам выбирать варианты, соответствующие их квалификации и реальным потребностям регионов.
Где можно проходить альтернативную службу?
В 2026 году призывники смогут выбирать из 1927 организаций, включенных в обновленный перечень (ранее их было на 129 меньше). Ключевые сферы занятости остаются прежними: медицина, социальное обслуживание и коммунальная сфера, включая транспорт и жилищно-коммунальное хозяйство. Распределением занимается Роструд, который получает заявки от Минобороны и подбирает вакансии под конкретных призывников.
Как попасть на альтернативную службу?
Процедура направления на АГС не меняется: после решения военкомата Роструд подбирает вакансию, и призывник заключает трудовой договор с работодателем. Как отмечает Владимир Булавин, расширение перечня не затрагивает основания и порядок прохождения службы, но увеличивает практическую возможность выбора места и профиля работы.