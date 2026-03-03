На Большой Покровской установили камеры фиксации

Ранее в Центре развития транспортных систем сообщили о расширении сети камер, фиксирующих непристегнутые ремни безопасности и использование мобильного телефона за рулем. В феврале такие комплексы установили на улице Белинского в Нижнем Новгороде и на участке федеральной трассы Р-158. С их помощью выявлено около 1 000 нарушений.