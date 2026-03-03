На Большой Покровской установили камеры фиксации

«Установка комплексов фотовидеофиксации на улице Большой Покровской позволит существенно повысить безопасность пешеходов и обеспечить строгий контроль за соблюдением правил дорожного движения, учитывая высокую популярность этой улицы среди горожан и туристов. Это поможет сделать городское пространство комфортнее для пешеходов», — отметил и. о. директора Центра развития транспортных систем Александр Бачурин.
Кроме того, на метромосту работают комплексы, контролирующие запрет движения грузового транспорта. Камеры фиксируют движение большегрузов по переправе в обоих направлениях. В феврале выявлено более 500 нарушителей запрета.
Ранее в Центре развития транспортных систем сообщили о расширении сети камер, фиксирующих непристегнутые ремни безопасности и использование мобильного телефона за рулем. В феврале такие комплексы установили на улице Белинского в Нижнем Новгороде и на участке федеральной трассы Р-158. С их помощью выявлено около 1 000 нарушений.
Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», направленного на создание безопасной и удобной дорожной среды. Нацпроект инициирован президентом России Владимиром Путиным и включает 11 федеральных проектов, являющихся продолжением национальных проектов «Безопасные качественные дороги», «Жилье и городская среда» и государственных программ Российской Федерации.