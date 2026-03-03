Москва
На Большой Покровской установили камеры фиксации

На улице Большой Покровской в Нижнем Новгороде установлены три комплекса фотовидеофиксации нарушений ПДД. Камеры фиксируют проезд автомобилей по пешеходной улице. По данным Центра развития транспортных систем Нижегородской области, за первые дни работы комплексов зарегистрировано почти 100 нарушений.

Источник: НТА-Приволжье

«Установка комплексов фотовидеофиксации на улице Большой Покровской позволит существенно повысить безопасность пешеходов и обеспечить строгий контроль за соблюдением правил дорожного движения, учитывая высокую популярность этой улицы среди горожан и туристов. Это поможет сделать городское пространство комфортнее для пешеходов», — отметил и. о. директора Центра развития транспортных систем Александр Бачурин.

Кроме того, на метромосту работают комплексы, контролирующие запрет движения грузового транспорта. Камеры фиксируют движение большегрузов по переправе в обоих направлениях. В феврале выявлено более 500 нарушителей запрета.

Ранее в Центре развития транспортных систем сообщили о расширении сети камер, фиксирующих непристегнутые ремни безопасности и использование мобильного телефона за рулем. В феврале такие комплексы установили на улице Белинского в Нижнем Новгороде и на участке федеральной трассы Р-158. С их помощью выявлено около 1 000 нарушений.

Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», направленного на создание безопасной и удобной дорожной среды. Нацпроект инициирован президентом России Владимиром Путиным и включает 11 федеральных проектов, являющихся продолжением национальных проектов «Безопасные качественные дороги», «Жилье и городская среда» и государственных программ Российской Федерации.

