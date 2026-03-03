Москва
Объем финансирования дорог в Таганроге достиг 411,4 млн рублей

В Таганроге утвердили сумму, которую выделят на развитие и содержание дорог в 2026 году.

Источник: Комсомольская правда

Объем финансирования дорожного хозяйства Таганрога в 2026 году составит 411,4 млн рублей. Средства потратят на содержание, текущий ремонт дорог и освещение улиц, сообщила в своем телеграм-канале глава города Светлана Камбулова.

Больше всего — 211,7 млн рублей — планируют направить на ежедневное содержание дорог. В этом случае речь идет об уборке проезжей части, вывозе мусора, расчистке и обработке покрытий, а также о нанесении разметки.

На текущий ремонт, включая ямочный и ремонт «картами», планируют выделить 92,2 млн рублей.

Еще 46,3 млн рублей заложили на освещение и безопасность: деньги пойдут на оплату электроэнергии для уличных фонарей, обслуживание светофоров и текущий ремонт линий наружного освещения.

— Понимаю, что потребность в ремонте дорог зачастую превышает бюджетные возможности. Но четкое планирование позволяет нам эффективно распределять ресурсы и поддерживать порядок на ключевых маршрутах, — прокомментировала Светлана Камбулова.

