Отдыхать — больше недели: Когда пройдут весенние каникулы в Ростовской области в 2026 году

Стали известны даты весенних каникул в Ростовской области. По предварительной информации, отдых у школьников может начаться уже в конце марта.
Напомним, еще в августе власти Ростовской области утвердили график школьных каникул на 2025−2026 учебный год. Соответствующий документ с рекомендованными датами разместили на сайте регионального министерства образования. Согласно этим данным, весенние каникулы пройдет в период с 28 марта по 5 апреля. Таким образом, учеников ждет отдых от занятий в течение девяти дней.
Весенние каникулы 2026 в Ростовской области завершат самую продолжительную за весь учебный год третью четверть — она стартовала сразу после январских праздников и длится десять недель для первоклашек и 11 — для остальных школьников. После небольшого перерыва — девятидневных весенних каникул — начнется четвертая четверть, которая будет короче предыдущей, продлится всего семь недель, и завершится экзаменами.
Учебный год официально закончится 26 мая. Летние каникулы в этом году стартуют 27 мая.
Для выпускников девятых и одиннадцатых классов сроки окончания занятий скорректируют с учетом графика экзаменов. При этом школы вправе немного изменить предложенный график — например, чтобы учесть мнение родителей или запланировать какие-либо важные мероприятия.
Так что, весенние каникулы 2026 в Ростове и области станут долгожданной передышкой для школьников перед завершающим этапом учебного года.
