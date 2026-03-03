Отдыхать — больше недели: Когда пройдут весенние каникулы в Ростовской области в 2026 году

Весенние каникулы 2026 в Ростовской области завершат самую продолжительную за весь учебный год третью четверть — она стартовала сразу после январских праздников и длится десять недель для первоклашек и 11 — для остальных школьников. После небольшого перерыва — девятидневных весенних каникул — начнется четвертая четверть, которая будет короче предыдущей, продлится всего семь недель, и завершится экзаменами.