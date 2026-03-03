В Воронежской области подешевела колбаса во время Великого поста

Воронежстат зафиксировал снижение цен на колбасные изделия в регионе во время Великого поста, который продлится до 11 апреля. По данным ведомства, заметнее всего подешевела вареная колбаса.
Согласно информации регионального управления статистики, килограмм вареной колбасы сейчас в среднем стоит 442,22 рубля. Это на 9,4 рубля меньше, чем в предыдущий отчетный период.
Подешевели и более дорогие сегменты: полукопченая и варено-копченая колбаса теперь обойдутся покупателям в 555,46 рубля за килограмм. Ранее цена составляла 573,24 рубля.
В то же время стоимость сосисок и сарделек показала незначительный рост — всего на 27 копеек. Сейчас их средняя цена держится на уровне 433,58 рубля за кг.
Напомним, ранее Федеральная антимонопольная служба запросила у крупных торговых сетей данные о динамике цен на овощи. Ведомство интересовала стоимость закупки и продажи огурцов, а также еженедельные объемы реализации.