В Самаре утвердили предельные тарифы на речные перевозки

По новым тарифам переправа из Самары до Рождествено будет стоить 120 рублей для взрослых и 60 рублей для детей. Билет до Винновки (Осиновка) обойдется в 180 и 90 рублей соответственно. До Зольного полный тариф составит 210 рублей, детский — 105 рублей. До Ширяево взрослый билет будет стоить 170 рублей, детский — 85 рублей.