Долг в 1,9 млн рублей: налоговая заблокировала счета известной в Уфе сети ресторанов

По информации издания UFA1.RU, в последнее время финансовое положение сети оставалось нестабильным. Выручка за 2024 год выросла на 17% и достигла 171,3 миллиона рублей, однако год компания завершила с убытком в 19,8 миллиона — годом ранее была зафиксирована прибыль в 2,7 миллиона. Эксперты отмечают низкие показатели финансовой устойчивости: обязательства превышают активы, бизнес сильно зависит от заемных средств. По объему выручки «Эврен» занимает 42-е место в регионе. Численность сотрудников за 2025-й сократилась с 37 до 30 человек.