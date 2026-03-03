Долг в 1,9 млн рублей: налоговая заблокировала счета известной в Уфе сети ресторанов

Федеральная налоговая служба приостановила операции по счетам сети ресторанов «Эврен» в Уфе. Согласно данным сервиса проверки предпринимателей, задолженность компании составила почти 1,9 миллиона рублей.
«Эврен» работает в столице Башкирии с 2003 года. Под управлением компании находятся несколько заведений: ресторан на проспекте Октября, точка в бизнес-центре «Нестеров» на Гостином дворе, а также бистро на улице Менделеева.
По информации издания UFA1.RU, в последнее время финансовое положение сети оставалось нестабильным. Выручка за 2024 год выросла на 17% и достигла 171,3 миллиона рублей, однако год компания завершила с убытком в 19,8 миллиона — годом ранее была зафиксирована прибыль в 2,7 миллиона. Эксперты отмечают низкие показатели финансовой устойчивости: обязательства превышают активы, бизнес сильно зависит от заемных средств. По объему выручки «Эврен» занимает 42-е место в регионе. Численность сотрудников за 2025-й сократилась с 37 до 30 человек.
Ранее рестораны пережили российско-турецкий кризис и пандемию, однако полностью оправиться от последствий не смогли. В 2021 году совокупный убыток всех компаний, связанных с владельцем сети, составлял 17 миллионов рублей.
