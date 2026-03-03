В УрФУ запустили цифровой двойник для моделирования свойств наночастиц

В отделе пояснили, что цифровой двойник отработан и проверен на реальных экспериментальных данных. Благодаря ему ученые смогут, задавая системе изначальные параметры наночастиц, получать их предполагаемые магнитные свойства. Технология ускорит производство частиц, позволив не проводить реальных экспериментов, которые обычно занимают месяцы или годы. Также модельный анализ помогает понимать причины того, почему частицы имеют те или иные свойства, что дает потенциал для создания новых материалов.