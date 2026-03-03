В УрФУ запустили цифровой двойник для моделирования свойств наночастиц

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 марта. /ТАСС/. Научная группа магнитодинамики сред с высокой проницаемостью Уральского федерального университета запустила цифровой двойник моделирования свойств наночастиц. Об этом сообщили ТАСС в отделе научных коммуникаций вуза.
«Научная группа магнитодинамики сред с высокой магнитной проницаемостью УрФУ разработала цифровой двойник для моделирования свойств наночастиц. Новая модель поможет быстрее и эффективнее создавать магнитные наночастицы для различных назначений и в перспективе получать новые настраиваемые функциональные материалы», — сказано в сообщении.
В отделе пояснили, что цифровой двойник отработан и проверен на реальных экспериментальных данных. Благодаря ему ученые смогут, задавая системе изначальные параметры наночастиц, получать их предполагаемые магнитные свойства. Технология ускорит производство частиц, позволив не проводить реальных экспериментов, которые обычно занимают месяцы или годы. Также модельный анализ помогает понимать причины того, почему частицы имеют те или иные свойства, что дает потенциал для создания новых материалов.
Исследования по направлению ведутся совместными усилиями ученых УрФУ и УрО РАН. При этом специалисты получают наночастицы электрическим взрывом проволоки и лазерным испарением мишени. Оба способа позволяют получать большие партии материала: до 400 и 100 г соответственно. В мире такими методами создаются только 8% всех наночастиц — 90% из них получаются за счет химических реакций.
Магнитные наночастицы — это материалы размером 1−100 нанометров, обладающие уникальными магнитными свойствами. Они используются для создания контрастных агентов при МРТ, адресной доставки лекарств против онкологии, а также потенциально — в качестве гелей для имплантации и материалов для электромагнитной защиты. Главные центры разработки наночастиц в России расположены в Москве, Томске и на Урале.