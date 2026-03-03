Таможенники из Ростова передали на нужды СВО кроссовер, квадроцикл и смартфоны

Таможенники из Ростовской области передали подразделению Минобороны квадроцикл Polaris («Поларис»), автомобиль Lexus RX 350 («Лексус RX350»), смартфоны и другую технику. Речь идет о конфискованных через суд товарах, сообщает пресс-служба Ростовской таможни.
В частности, электронику, произведенную в Индии, Китае и Вьетнаме выявили во время проверки в одном из магазинов Ростова-на-Дону.
Машину конфисковали после административного нарушения — владелец не соблюдал процедуры таможенного транзита, а квадроцикл был изъят в рамках уголовного дела, при расследовании контрабанды алкоголя.
Все указанное имущество было направлено на нужды СВО. Общая рыночная стоимость товаров составила порядка 11 млн рублей.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.