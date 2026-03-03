Свердловчане смогут оперативно пожаловаться на неубранный снег

Жители Свердловской области смогут оперативно пожаловаться на нерасчищенные дворы и дороги. Об этом сообщает Департамент информполитики Свердловской области.
Для этого уральцам потребуется регистрация на портале Госуслуг. Оставить заявку можно через приложение «Госуслуги дом». В нем необходимо выбрать объект. Затем описать имеющуюся проблему и приложить фото.
— Зимняя уборка придомовой территории — это не допуслуга, а обязанность управляющей организации. Если тротуары, проезды и входные группы не очищены в срок, жители вправе зафиксировать нарушение и направить обращение. Цифровой сервис оперативно направляет информацию в адрес управляющей компании, — говорит директор Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области.
Коммунальщики должны очистить дворы и тротуары до твердого покрытия, убрать лед. Также они следят за состоянием крыш, водостоков.
Во время снегопадов на уборку отводится до трех часов. После выпадения снега предполагается очистить дворы и улицы в течение 6−12 часов. Очистить основные проходы и подъезды к дому необходимо не больше чем за полтора часа.