В Иркутске освободят от ответственности тех, кто передаст оружие в зону СВО

В Иркутске освободят от уголовной ответственности тех, кто передаст личное оружие в зону специальной военной операции. Об этом рассказали КП-Иркутск в городской администрации.
— Также за это положено вознаграждение: за боевое оружие — 20 тысяч рублей, нарезное — 15 тысяч рублей, гладкоствольное и обрезы — 7 тысяч рублей, взрывные устройства — 8 тысяч рублей, — уточняется в сообщении.
В прошлом году было проведено около 16 тысяч проверок хранения оружия. По их итогам составлено почти 2 тысячи протоколов, изъято более 4,5 тысячи единиц оружия и аннулировано 3 тысячи лицензий.
Жители Приангарья сдали 58 единиц оружия за вознаграждение, общая сумма выплат составила около 465 тысяч рублей.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что пенсионер из Усть Илимска потерял миллион рублей из-за лжеследователя. После получения посылки, которую мужчина заказал в интернете, с ним связались мошенники.