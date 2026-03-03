Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутске освободят от ответственности тех, кто передаст оружие в зону СВО

Также за добровольную сдачу оружия положено денежное вознаграждение.

Источник: Комсомольская правда

В Иркутске освободят от уголовной ответственности тех, кто передаст личное оружие в зону специальной военной операции. Об этом рассказали КП-Иркутск в городской администрации.

— Также за это положено вознаграждение: за боевое оружие — 20 тысяч рублей, нарезное — 15 тысяч рублей, гладкоствольное и обрезы — 7 тысяч рублей, взрывные устройства — 8 тысяч рублей, — уточняется в сообщении.

В прошлом году было проведено около 16 тысяч проверок хранения оружия. По их итогам составлено почти 2 тысячи протоколов, изъято более 4,5 тысячи единиц оружия и аннулировано 3 тысячи лицензий.

Жители Приангарья сдали 58 единиц оружия за вознаграждение, общая сумма выплат составила около 465 тысяч рублей.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что пенсионер из Усть Илимска потерял миллион рублей из-за лжеследователя. После получения посылки, которую мужчина заказал в интернете, с ним связались мошенники.