В уфимской Нижегородке построят почти полмиллиона квадратов жилья и три детсада

Администрация Уфы утвердила проект планировки территории в микрорайоне Нижегородка. Документ опубликован на официальном сайте мэрии.
Речь идет об участке площадью 81,7 гектара, ограниченном улицами Рижская, Деревенская переправа, планируемой улицей и рекой Белой. Сейчас на этой территории расположены индивидуальные и малоэтажные многоквартирные дома, магазины, склады, гаражи, административные, общественные и производственные здания, а также инженерные объекты. Их общая площадь составляет 97,4 тысячи квадратных метров.
Проект предполагает снос 141 частного дома, на их месте вырастут новые жилые кварталы. Запланировано строительство домов высотой до 25 этажей общей площадью 448 тысяч квадратных метров. В новостройках смогут поселиться около 15 тысяч человек. Чтобы защитить район от наводнений, вдоль берега Белой возведут противопаводковую дамбу.
Также в планах построить новый корпус пожарной части № 9, три детских сада на 300, 370 и 300 мест, две школы на 800 и 1800 учеников, поликлиника на 700 посещений, спортивные и общественные здания. Для автомобилистов построят три многоуровневых закрытых гаража, каждый рассчитан на 499 машино-мест. Инженерная инфраструктура пополнится подстанцией на 40 МВт, котельной и другими объектами.
