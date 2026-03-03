В уфимской Нижегородке построят почти полмиллиона квадратов жилья и три детсада

Также в планах построить новый корпус пожарной части № 9, три детских сада на 300, 370 и 300 мест, две школы на 800 и 1800 учеников, поликлиника на 700 посещений, спортивные и общественные здания. Для автомобилистов построят три многоуровневых закрытых гаража, каждый рассчитан на 499 машино-мест. Инженерная инфраструктура пополнится подстанцией на 40 МВт, котельной и другими объектами.