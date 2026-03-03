Москва
Дженнифер Лопес в жакете на голое тело вышла на публику с сумкой за €69 тысяч

Источник: Соцсети

Певица и актриса Дженнифер Лопес вышла на публику в жакете на голое тело. Она опубликовала видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

56-летняя Дженнифер Лопес предстала перед камерой в бежевом костюме, состоящем из жакета и широких брюк. Актриса добавила к комплекту туфли на каблуках, очки и коричневую сумку Hermes Birkin из крокодиловой кожи. На онлайн-платформе для продажи вещей Wararni изделие можно купить за €69.103 (6 221 930 рублей.— прим. ред.).

Несколько недель назад Дженнифер Лопес показала фигуру в лиловом спортивном топе с глубоким декольте, который сочетала с приподнятым лонгсливом в тон и легинсами. Актриса предстала перед зеркалом с распущенными волосами и макияжем в естественном стиле. Знаменитость была запечатлена в спортивном зале.

До этого папарацци подловили Дженнифер Лопес вместе с сыном Максом в Лос-Анджелесе. Их сфотографировали, когда они подъехали к отелю Beverly Hills. Актриса вышла на публику в шелковом платье-комбинации с глубоким декольте и кружевом. Артистка дополнила образ прозрачными сабо на каблуках, браслетами, сумкой на плечо, массивными серьгами и очками. Знаменитость распустила волосы и сделала макияж в нюдовых тонах.