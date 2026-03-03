Космонавт из Самары Олег Кононенко возглавит экипаж «Союз МС-31» на МКС

Космонавт из Самары, Герой России и командир отряда космонавтов Олег Кононенко возглавит экипаж транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-31». Об этом сообщили в пресс-службе Госкорпорации «Роскосмос».
«Это будет шестой полет Кононенко на Международную космическую станцию. Его суммарный налет составляет почти 1111 суток», — говорится в сообщении.
Запуск запланирован в рамках экспедиции МКС-77. Вместе с ним на орбиту отправится Александр Гребенкин, который будет выполнять функции бортинженера как корабля, так и станции.
Напомним, Олег Кононенко установил мировой рекорд по суммарной длительности космических полетов. Он является почетным гражданином Самарской области, награжден медалью Фонда Мира, медалью МЧС России «За содружество во имя спасения», орденом «За заслуги перед Отечеством І степени».