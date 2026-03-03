91 метр в ледяной воде: Российский фридайвер покорил Байкал и побил мировой рекорд

Погода была идеальной — солнечно и безветренно. В этот раз спортсмен использовал гидрокостюм толщиной пять миллиметров. Рекорд установлен в рамках III международного фестиваля «Под лёд Байкала», который проходил в Листвянке с 1 по 6 марта. Накануне Молчанов обещал поклонникам новое достижение — и сдержал слово.