Ограничения на трассе М-5 в Челябинской области продлятся до утра 4 марта

В Челябинской области продолжатся метели.

Источник: Комсомольская правда

Погода в Челябинской области не спешит улучшиться. На ближайшую ночь метеорологи прогнозируют сильный снег и метели. На дорогах образуются снежные заносы. Температура воздуха в разных районах региона будет варьироваться от −3 до −15.

Днем 4 марта снегопады и метели продолжатся. Температура составит от −9 до +2 градусов (холоднее будет в северных районах Челябинской области).

На трассе М-5 продлили действие ограничений, введенных еще 2 марта. Грузовикам и автобусам до 9:00 4 марта запрещено выезжать на участок дороги между границей с Башкортостаном и поворотом на Чебаркуль.