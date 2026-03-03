Вахтовиков в Омске приглашают на зарплату до 350 тысяч рублей

Специалисты одного из сервисов по поиску работы проанализировали вакансии, открытые в Омске для тех, кто готов работать вахтовым методом. Средняя предлагаемая зарплата для таких специалистов в Омской области достигла 178 тысяч рублей. Это на 15 процентов больше уровня прошлого года.