Вахтовиков в Омске приглашают на зарплату до 350 тысяч рублей

Специалисты одного из сервисов по поиску работы проанализировали вакансии, открытые в Омске для тех, кто готов работать вахтовым методом. Средняя предлагаемая зарплата для таких специалистов в Омской области достигла 178 тысяч рублей. Это на 15 процентов больше уровня прошлого года.
На начало 2026 года 24 процента от всех вакансий приходилось на вахтовый метод работы. Отмечается, что зачастую одним из главных условий является опыт. Такое требование обозначено в 88 процентах вакансий.
Анализ вакансий показал, что больше всего предложений представлено для разнорабочих, машинистов и водителей. Также востребованы электромонтажники, сварщики, монтажники, повара, пекари, кондитеры и слесари-сантехники. Инженеры ПТО, инженеры-сметчики, прорабы, мастера СМР, автослесари, автомеханики, маляры, штукатуры, механики, начальники смены и мастера участка также могут найти подходящие предложения.
Топ высокооплачиваемых вакансий с вахтовым методом работы возглавили машинисты крана автомобильного восьмого разряда. В Талакане им предлагают от 275 тысяч рублей за месяц на руки. Монтажники VRF-систем в Малмыже могут рассчитывать на 250 тысяч рублей.
Машинисты передвижного азотного компрессора в Якутии получают от 250 тысяч рублей. Водители на АЦ Вакуум в Пойковском зарабатывают от 240 тысяч рублей. Электрогазосварщики в Петербурге получают от 264 до 272,8 тысячи рублей на руки.
Мастера отделочных работ в Салехарде могут заработать от 150 до 350 тысяч рублей до вычета налогов. Это максимальное предложение в текущем подборе вакансий для вахтовиков из Омской области.
Монтажники технологических трубопроводов в Сабетте получают от 200 тысяч рублей. Водители седельного тягача с КМУ в Талакане зарабатывают 230 тысяч рублей. Машинисты автогрейдера в Губкинском получают до 260 тысяч рублей за месяц.
