20 тонн кормовых смесей отправили из Ростовской области в Азербайджан

Кормовые смеси экспортировали из Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

С 24 по 27 февраля 2026 года в Ростовской области на экспорт в Азербайджан оформили 20 тонн кормовых смесей. Об этом сообщает управление Россельхознадзора.

— Продукцию признали безопасной в ветеринарно-санитарном отношении, она соответствует требованиям страны-импортера, — говорится на сайте надзорного ведомства.

Качество продукции подтвердили после лабораторных исследований в Донском филиале ФГБУ «ЦОК АПК». Разрешение на вывоз товара выдали через автоматизированную систему «Аргус».

