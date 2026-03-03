20 тонн кормовых смесей отправили из Ростовской области в Азербайджан

С 24 по 27 февраля 2026 года в Ростовской области на экспорт в Азербайджан оформили 20 тонн кормовых смесей. Об этом сообщает управление Россельхознадзора.
— Продукцию признали безопасной в ветеринарно-санитарном отношении, она соответствует требованиям страны-импортера, — говорится на сайте надзорного ведомства.
Качество продукции подтвердили после лабораторных исследований в Донском филиале ФГБУ «ЦОК АПК». Разрешение на вывоз товара выдали через автоматизированную систему «Аргус».
Подпишись на нас в MAX и Telegram.