Бастрыкин призвал ставить точку в коррупционных историях судей

«Необходимо безжалостно ставить точку в таких историях, бросающих тень на российское правосудие. И такая работа во взаимодействии с оперативными службами наступательно ведется и будет продолжена», — заявил он, выступая на расширенном заседании ежегодной итоговой коллегии ведомства.