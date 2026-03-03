Бастрыкин призвал ставить точку в коррупционных историях судей

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин призвал безжалостно ставить точку в коррупционных историях бросающих тень на российское правосудие.
«Необходимо безжалостно ставить точку в таких историях, бросающих тень на российское правосудие. И такая работа во взаимодействии с оперативными службами наступательно ведется и будет продолжена», — заявил он, выступая на расширенном заседании ежегодной итоговой коллегии ведомства.
В качестве примера Бастрыкин рассказал про уголовное дело в отношении группы ростовских судей, выносивших за деньги беззаконные решения в интересах взяткодателей. Председатель суда Елена Золотарёва приговорена к 15 годам лишения свободы, ее заместитель — к 13 годам.