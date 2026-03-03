Москва
Рособрнадзор заявил о готовности к устному экзамену по истории в 9-м классе

Рособрнадзор готов ввести обязательный устный экзамен по истории в 9-м классе.

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Рособрнадзор готов к введению обязательного устного экзамена по истории в 9-х классах, сообщили РИА Новости в ведомстве.

«Рособрнадзор готов к реализации решений, связанных с введением обязательного устного экзамена по истории как процедуры допуска к государственной итоговой аттестации для выпускников 9-х классов», — говорится в сообщении.

Во вторник глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что перед ОГЭ в 9 классе с 2027/2028 учебного года будет введен устный экзамен по истории.