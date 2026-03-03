Сильный снег обрушится на Башкирию

МЧС Башкирии предупредило об ухудшении погоды в республике. Ночью в отдельных районах региона ожидается сильный снег, местами возможен гололед. На дорогах прогнозируют снежные заносы, накат и гололедицу. Днем на юге региона ветер усилится до 15 метров в секунду.
В среду, 4 марта, осадки продолжат идти, преимущественно в виде снега, ночью местами сильные. В отдельных районах сохранится гололед, на дорогах снежные заносы, накат и гололедица. Ветер сменит направление с южного на северо-западный и будет дуть со скоростью 5−10 метров в секунду, днем на юге возможны порывы до 15 метров в секунду.
Температура воздуха ночью составит от −2…-7 градусов, на севере до −12. Днем столбики термометров покажут от +2…-3, на севере до −8. Ночью и утром на некоторых участках дорог из-за осадков и тумана видимость может ухудшиться до 500−1000 метров.
