Сильный снег обрушится на Башкирию

В среду, 4 марта, осадки продолжат идти, преимущественно в виде снега, ночью местами сильные. В отдельных районах сохранится гололед, на дорогах снежные заносы, накат и гололедица. Ветер сменит направление с южного на северо-западный и будет дуть со скоростью 5−10 метров в секунду, днем на юге возможны порывы до 15 метров в секунду.