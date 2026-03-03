Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Воронежская ГАИ объявила праздничный график работы на 8 Марта

Два МРЭО будут работать в воскресенье до обеда, а 9 марта объявлено выходным для всех подразделений.

Источник: Комсомольская правда

Регистрационно-экзаменационные подразделения Госавтоинспекции Воронежской области перейдут на особый режим работы в связи с празднованием Международного женского дня. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 3 марта.

В воскресенье, 8 марта, воронежцы смогут обратиться в два подразделения: межрайонные регистрационно-экзаменационные отделы № 1 и № 2 будут вести прием граждан до 15:00.

Понедельник, 9 марта, объявлен выходным днем для всех подразделений Госавтоинспекции региона.

Со вторника, 10 марта, все отделы вернутся к привычному графику работы.