Воронежская ГАИ объявила праздничный график работы на 8 Марта

Регистрационно-экзаменационные подразделения Госавтоинспекции Воронежской области перейдут на особый режим работы в связи с празднованием Международного женского дня. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 3 марта.
В воскресенье, 8 марта, воронежцы смогут обратиться в два подразделения: межрайонные регистрационно-экзаменационные отделы № 1 и № 2 будут вести прием граждан до 15:00.
Понедельник, 9 марта, объявлен выходным днем для всех подразделений Госавтоинспекции региона.
Со вторника, 10 марта, все отделы вернутся к привычному графику работы.