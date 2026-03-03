«Волга» и виртуальная погоня: в Минске открыли интерактивный музей милиции

Музейная экспозиция появилась в новом административном здании, куда минская милиция переехала год назад. Музей рассказывает об основных вехах истории органов внутренних дел столицы, героизме предыдущих поколений и работе современных стражей порядка.
В центре экспозиции — черная служебная «Волга». В зал она заехала своим ходом, когда во время ремонта стены были разобраны. Машина дополняет впечатления посетителей, «помогая» путешествовать во времени в ходе показа видеофильма.
Здесь же «открыт» кабинет первого начальника милиции Минска Михаила Фрунзе. Обстановку воссоздали по архивным иллюстрациям. С помощью современных технологий можно даже понаблюдать, как работает Фрунзе.
Также можно принять участие в погоне на служебном мотоцикле за преступником и задержании со стрельбой. Для этого посетителям предлагается надеть VR-очки.
Стенд-стела напоминает о подвиге 26 сотрудников ОВД Минска, погибших при исполнении служебных обязанностей. Также представлены архивные документы и фотоснимки, награды, образцы оружия и формы.
Отдельные экспозиции рассказывают о работе уголовного розыска, наркоконтроля, службы «102», участковых инспекторов, ОМОНа.
На экскурсию в музей ГУВД Мингорисполкома можно предварительно записаться группами от 10 до 30 человек.