«Волга» и виртуальная погоня: в Минске открыли интерактивный музей милиции

МИНСК, 3 мар — Sputnik. Накануне Дня милиции, который отмечается 4 марта, в ГУВД Мингорисполкома с участием министра внутренних дел Ивана Кубракова торжественно открыли историко-демонстрационный зал, сообщает пресс-служба МВД.

Источник: ГУВД Мингорисполкома

Музейная экспозиция появилась в новом административном здании, куда минская милиция переехала год назад. Музей рассказывает об основных вехах истории органов внутренних дел столицы, героизме предыдущих поколений и работе современных стражей порядка.

В центре экспозиции — черная служебная «Волга». В зал она заехала своим ходом, когда во время ремонта стены были разобраны. Машина дополняет впечатления посетителей, «помогая» путешествовать во времени в ходе показа видеофильма.

Здесь же «открыт» кабинет первого начальника милиции Минска Михаила Фрунзе. Обстановку воссоздали по архивным иллюстрациям. С помощью современных технологий можно даже понаблюдать, как работает Фрунзе.

Также можно принять участие в погоне на служебном мотоцикле за преступником и задержании со стрельбой. Для этого посетителям предлагается надеть VR-очки.

Стенд-стела напоминает о подвиге 26 сотрудников ОВД Минска, погибших при исполнении служебных обязанностей. Также представлены архивные документы и фотоснимки, награды, образцы оружия и формы.

Отдельные экспозиции рассказывают о работе уголовного розыска, наркоконтроля, службы «102», участковых инспекторов, ОМОНа.

На экскурсию в музей ГУВД Мингорисполкома можно предварительно записаться группами от 10 до 30 человек.