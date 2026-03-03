13 жилых домов временно остались без отопления в Советском районе Ростова

3 марта в Советском районе Ростова-на-Дону без отопления временно остались 13 жилых домов. Эту информацию подтвердила глава донского минЖКХ Антонина Пшеничная.
— Теплоснабжение остановлено в связи с дефектом теплотрассы на Стачки, 218, — написала в соцсетях Антонина Пшеничная.
Под отключение попали адреса: Стачки, 204, 208, 208/1, 210, 212, 216, Жмайлова, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17. Ориентировочное время проведения ремонта — до 20 часов 3 марта. Ответственная организация — ООО «Ростовские тепловые сети».
