Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

13 жилых домов временно остались без отопления в Советском районе Ростова

Подачу отопления восстанавливают в 13 домах Ростова, работы будут вести до вечера 3 марта.

Источник: Комсомольская правда

3 марта в Советском районе Ростова-на-Дону без отопления временно остались 13 жилых домов. Эту информацию подтвердила глава донского минЖКХ Антонина Пшеничная.

— Теплоснабжение остановлено в связи с дефектом теплотрассы на Стачки, 218, — написала в соцсетях Антонина Пшеничная.

Под отключение попали адреса: Стачки, 204, 208, 208/1, 210, 212, 216, Жмайлова, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17. Ориентировочное время проведения ремонта — до 20 часов 3 марта. Ответственная организация — ООО «Ростовские тепловые сети».

Подпишись на нас в MAX и Telegram.