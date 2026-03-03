В МГЮА рассказали, как менялось законодательство об иноагентах в России

Законодательство об иноагентах продолжает развиваться, по словам юриста, чтобы надлежащим образом отвечать на современные вызовы и существующие угрозы. Так, вводятся дополнительные меры, призванные ограничить их негативное влияние на общественно-политические процессы в стране, в том числе непосредственное участие в них.