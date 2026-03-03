Иркутского «выживальщика» будут судить за тайный бункер с оружием

В Иркутской области перед судом предстанет местный житель, который построил на своем участке автономный подземный бункер для спасения в случае глобальной катастрофы. Однако, помимо запасов еды, в убежище обнаружили нелегальный арсенал, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.