Иркутского «выживальщика» будут судить за тайный бункер с оружием

В Иркутской области перед судом предстанет местный житель, который построил на своем участке автономный подземный бункер для спасения в случае глобальной катастрофы. Однако, помимо запасов еды, в убежище обнаружили нелегальный арсенал, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков подозревали, что мужчина организовал в своем доме нарколабораторию. В ходе обыска в одной из комнат полицейские нашли замаскированный люк, который вел в сложную систему подземных помещений.
Бункер оказался серьезным инженерным сооружением: стены укреплены бетоном и изоляцией, установлены системы подачи воздуха, воды и дистанционного наблюдения. Внутри находились жилые комнаты с внушительными запасами продовольствия.
Там же обнаружили два пистолета с патронами, ножи, томагавк, наручники и силиконовые маски. По словам подозреваемого, он увлекается инженерным делом и строил убежище, чтобы спастись в случае апокалипсиса.
В отношении фигуранта было возбуждено уголовное дело по статье о незаконном хранении и сбыте оружия. Рассмотрение дела по существу будет проводить Куйбышевский районный суд Иркутска.