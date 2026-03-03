Москва
Иркутского «выживальщика» будут судить за тайный бункер с оружием

В Иркутске будут судить мужчину, построившего под своим домом укрепленный бункер с автономными системами жизнеобеспечения. Помимо запасов еды на случай глобальной катастрофы, полиция обнаружила в убежище нелегальное оружие, томагавк и силиконовые маски.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Иркутской области перед судом предстанет местный житель, который построил на своем участке автономный подземный бункер для спасения в случае глобальной катастрофы. Однако, помимо запасов еды, в убежище обнаружили нелегальный арсенал, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков подозревали, что мужчина организовал в своем доме нарколабораторию. В ходе обыска в одной из комнат полицейские нашли замаскированный люк, который вел в сложную систему подземных помещений.

Бункер оказался серьезным инженерным сооружением: стены укреплены бетоном и изоляцией, установлены системы подачи воздуха, воды и дистанционного наблюдения. Внутри находились жилые комнаты с внушительными запасами продовольствия.

Там же обнаружили два пистолета с патронами, ножи, томагавк, наручники и силиконовые маски. По словам подозреваемого, он увлекается инженерным делом и строил убежище, чтобы спастись в случае апокалипсиса.

В отношении фигуранта было возбуждено уголовное дело по статье о незаконном хранении и сбыте оружия. Рассмотрение дела по существу будет проводить Куйбышевский районный суд Иркутска.

