«Если кто-то ждет большой воды в этом году, тот ошибается». Лукашенко озвучил прогноз по паводкам в Беларуси

Лукашенко сделал прогноз по паводкам в Беларуси в 2026 году.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко сделал прогноз по паводкам в Беларуси в 2026 году. Подробности приводит БелТА.

— Хочу публично сказать, что, если кто-то ждет большой воды в этом году, тот ошибается. Потому что там, где есть снег, он выпадал в морозное время. А когда мороз минус 20−30 градусов, он не слежавшийся — ворохом лежал, — пояснил президент Беларуси.

Александр Лукашенко добавил: как только началась оттепель, то снег дал усадку. Он уточнил, что смотрел и на полях, и в лесу:

— Ну, 20−30 см (высота снежного покрова. — Ред.) самое большое — там, где задувало, наметало этот снег.

По словам главы государства, это в разы больше, чем в прошлые годы. Он заметил, что сотрудники МЧС правильно делают, что готовятся к паводкам.

— Снег все-таки побольше выпадал. Но его будет не много. Он утрамбовался. Оттепель, которая появилась в конце февраля — начале марта, она его на место поставила. Он утрамбовался и большого снега нет, — подчеркнул глава Беларуси.

Тем временем Белгидромет объяснил ситуацию с паводком в Брестской области, где появились подтопления.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко признался, о чем думает, слыша некоторые выпады Украины.

Кроме того, глава государства раскрыл, что нужно усилить в Беларуси.

