Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме рассказали, как добиться перерасчета за холодные батареи

Хованская рекомендовала жаловаться в надзорные органы в случае недогрева батарей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Единственный способ получить перерасчет за холодные батареи — фиксировать нарушения и жаловаться в надзорные органы, заявила председатель комиссии Госдумы по жилищным правам Галина Хованская.

«Зафиксировать температуру, вызвав представителя УК. В крайнем случае можно еще запросить из котельной данные по подаче тепла. И требовать перерасчет… Но быть готовым к тому, что далеко не везде эти инспекции работают так, как положено», — сказала Хованская в интервью порталу NEWS.ru.

Она отметила, что коммунальщики часто отказываются платить положенную компенсацию за недогрев, предлагая вместо денег «зачесть в счет будущих платежей». Хованская порекомендовала гражданам не опускать руки: фиксировать нарушения, жаловаться в жилищную инспекцию и прокуратуру, так как в ряде случаев это позволяет добиться перерасчета.