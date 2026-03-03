Столбик термометра в Пермском крае в ближайшие дни опустится до −25 градусов

Днем прогнозируется потепление до −12…-7°С, в Перми — примерно −9°С. В восточных территориях сохранится морозная погода — до −17…-12°С, на юге — от −7 до −2°С. В целом 4 марта температура окажется примерно на 5 градусов ниже средних значений.