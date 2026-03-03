Столбик термометра в Пермском крае в ближайшие дни опустится до −25 градусов

По прогнозам синоптиков, 3 и 4 марта в северных и восточных районах пройдет небольшой снег. В центральной и южной частях края осадки будут от небольших до умеренных.
Ветер ожидается восточного направления: ночью его скорость составит 4−9 м/с, днем усилится до 8−13 м/с.
Температура воздуха ночью опустится до −15…-10°С, в Перми — около −13°С. На крайнем юге будет теплее — до −5°С, а на востоке региона столбики термометров покажут −25…-20°С.
Днем прогнозируется потепление до −12…-7°С, в Перми — примерно −9°С. В восточных территориях сохранится морозная погода — до −17…-12°С, на юге — от −7 до −2°С. В целом 4 марта температура окажется примерно на 5 градусов ниже средних значений.